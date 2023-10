Dreesen: Vertragsgespräche mit Neuer „in aller Ruhe“

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen kann sich eine Verlängerung des Vertrages mit Torhüter Manuel Neuer sehr gut vorstellen. „Er hat jetzt ein Spiel gemacht. Ich finde schon, wir sollten ihn jetzt spielen lassen. Dann werden wir uns in aller Ruhe zum richtigen Zeitpunkt zusammensetzen“, sagte Dreesen am Sonntagabend im „Blickpunkt Sport“ des Bayerischen Rundfunks. Der Vertrag des 37 Jahre alten Kapitäns läuft im Sommer 2024 aus.

„Wir haben Manuel viel zu verdanken. Er ist Teil unserer Bayern-DNA“, sagte Dreesen. Der FC Bayern habe bei Spielern, die sich verdient gemacht haben und mit denen der Verein große Triumphe gefeiert habe, immer versucht, diese lange zu binden. „Manuel ist einer dieser Spieler. Wenn er in der geeigneten Art und Weise zurückkommt, warum sollen wir den Weg nicht zusammen weitergehen.“

Neuer hatte am Samstag beim 8:0 gegen Darmstadt 98 ein gelungenes Comeback im Tor des FC Bayern gefeiert. Neuer war 323 Tage nach seinem Ski-Unfall mit dem schweren Unterschenkelbruch zurückgekehrt. „Er hat das gut, sogar sehr gut gemacht“, sagte Dreesen.

Für die Bayern steht nach dem DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim 1. FC Saarbrücken am Mittwoch am kommenden Samstag der Liga-Klassiker bei Borussia Dortmund an. „Für ihn ist das eine Herausforderung. Diese Challenge nimmt er an, und er wird das wie immer hervorragend machen“, sagte Dreesen.