Doppelpack des Nürnberger Sturmjuwels

Sturmjuwel Can Uzun macht sich immer begehrenswerter. Der Teenager aus dem eigenen Nachwuchs glänzte zum Rückrundenstart des 1. FC Nürnberg mit einem Doppelpack und treibt damit seinen Marktwert weiter in die Höhe.

„Ich bin mit meinem Kopf ganz hier, das wissen meine Engsten, das habe ich auch oft gesagt“, versicherte der 18-Jährige nach dem souveränen 3:0 (2:0) in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Hansa Rostock. „Ich bin dieses Jahr noch voll fokussiert auf Nürnberg und will in jedem Spiel mein Bestes geben.“

Traumtor von Uzun

So wie Uzun spielt, muss man an seiner Arbeitsauffassung auch nicht zweifeln. Vor 27 763 Zuschauern zum Jahresauftakt gelang ihm zunächst in der 15. Minute ein herrliches Tor fast aus dem Nichts, als er von der linken Strafraumgrenze mit rechts traf.

„Ich habe schon gemerkt, als der Ball von meinem Fuß weggekommen ist, dass der gut kommen kann“, meinte der junge Angreifer, der in dieser Saison schon in der Hinrunde gegen Hannover 96 (2:2) zweimal getroffen hatte. „Natürlich ist es ein Traumtor, aber dass der Junge diese Technik hat, um so ein Tor zu schießen, das wissen wir alle“, meinte sein Trainer Cristian Fiel über die Führung nach nervösem Nürnberger Beginn.

Borussia Dortmund gilt als Interessent

In der 36. Minute fing Uzun dann gedankenschnell einen Einwurf von Alexander Rossipal ab und versenkte wieder eiskalt. Es waren seine Saisontore sieben und acht. Jens Castrop (51.) erhöhte bei frostigen Temperaturen nach dem Seitenwechsel gegen ungefährliche Gäste. „Das war ein sehr guter Start, so wollen wir weitermachen“, verkündete Uzun.

Dass er auf der Kandidatenliste größerer Vereine steht, als es der 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga ist, versteht sich von selbst. Angeblich hat Vizemeister Borussia Dortmund Interesse an einem millionenschweren Transfer im Sommer. „Wenn ich auf dem Platz bin: Dann kann man gar nicht an so was denken, da kann man nur fokussiert sein, was jetzt passiert“, sagte Uzun über die ganzen Gerüchte um seine Person.

„Man wird noch viel über ihn lesen“

Sein Potenzial ist offensichtlich. Hautnah durfte das auch Sebastian Andersson miterleben. Der Nürnberger Winterneuzugang stand bei seinem Debüt für die Franken gleich von Beginn an auf dem Platz und zeigte bis zu seiner Auswechslung in der 70. Minute die erhofften Stärken als Anspielstation und als kopfballstarker Angreifer.

„Vor ihm liegt eine große Zukunft“, meinte der ehemalige schwedische Nationalspieler über seinen 14 Jahre jüngeren Teamkollegen Uzun. „Er ist ein großartiger Spieler, man wird noch viel über ihn lesen.“

Uzun will einen Schritt nach dem anderen machen

Vielleicht ja zumindest bis zum Sommer auch über das Offensivduo Uzun-Andersson. „Ich und Seb verstehen uns echt gut“, sagte der türkische Nachwuchsnationalspieler über Andersson, der wiederum mit seiner eigenen Premiere beim „Club“ zufrieden war. „Es war ein gutes Spiel für uns“, meinte der Angreifer, der zuvor ein halbes Jahr ohne Verein gewesen war. „Ich vertraue meinem Körper, jetzt geht es nur um ein bisschen mehr Power. Das kommt mit dem weiteren Training.“

Weiter an sich arbeiten: Das will und muss auch Uzun. Das predigt nicht nur sein Trainer. „Ich kann als Spielertyp noch gar nicht fertig sein“, meinte Uzun selbst. „Das ist ein Step-by-step-Ding. Ich versuche immer besser zu werden.“ Wohin ihn das einmal führen wird?