Dirndl–Springen: Im Trachtenoutfit vom Sprungturm

Aschaffenburg / Lesedauer: 1 min

Eine Teilnehmerin springt während der zweiten Europameisterschaft im Dirndlspringen vom Fünf-Meter Brett. (Foto: picture alliance / dpa/Archivbild )

Badehose und Bikini waren gestern — in Aschaffenburg hüpft man im Dirndl vom Ein–, Drei– oder Fünf–Meter–Brett. Und so wagten sich am Sonntag Männlein wie Weiblein hübsch eingepackt in Mieder, Unterrock, Dirndlbluse, Rock und Schürze auf Sprungturm oder -Brett und schließlich ins Wasser.

