Die Gams ist in Schwierigkeiten geraten

Eberhard Baron von Gemmingen-Hornberg lässt sich als älterer Herr beschreiben, dessen nach wie vor drahtig wirkender Körper auf viel Betätigung im Freien hinweist. Was korrekt ist. Er hat sich seit früher Jugend der Jägerei verschrieben - und in diesem Metier hat er sich in Vorarlberg einen Ruf „als Retter der Gams“ erworben. Der österreichische Rundfunk ORF hat deshalb bereits über ihn berichtet. Die Vorarlberger Nachrichten titelten „Deutscher Baron versucht die Ländle-Gams zu schützen.“ Wobei „Ländle“ Jargon ist und für das kleine österreichische Bundesland am Bodensee steht.

Das Thema Gams kommt inzwischen der Situation in einem Minenfeld nahe: Ein falscher Zungenschlag und es knallt - zumindest in Schrift und Ton. Dazu später mehr. Zuerst will der eigentlich in der bayerischen Oberpfalz beheimatete Adelige eine Kernaussage zu seinem Einsatz machen: „Diese herrlichen Wildtiere sollen auch noch von unseren Enkeln betrachtet werden können.“

Bedrohtes Gamswild

Dies hört sich poetisch an, berührt aber einen wunden Punkt: Das Gamswild scheint bedroht zu sein - ausgerechnet jene bis zu 40 Kilogramm schweren Klettermeister, die im alpinen Raum vielfach ein sympathisches Aushängeschild der dortigen Fauna sind.

Aus fast allen Alpenländern gibt es seit rund 15 Jahren Hinweise auf zurückgehende Bestände - unter anderem daran festgemacht, dass die Zahl der erlegten Tiere sinkt. Wird weniger geschossen, sind weniger Tiere unterwegs, lautet die anerkannte wie traditionelle Annahme der Jägerschaft. Als akurater wissenschaftlicher Nachweis kann dies zwar nicht gelten. Es hilft jedoch, sich dem Problem anzunähern. Und dass bei der Gams einiges im Argen liegt, ist sich Gemmingen-Hornberg sicher. Ebenso, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt. „Ich will mir später einmal nicht vorwerfen lassen, ich hätte nichts getan“, meint er.

Brodelnder Konflikt

Für weitere Erklärungen bittet der Baron, ins Große Walsertal zu kommen, einer beschaulichen Vorarlberger Gebirgslandschaft. Beim Bergdorf Marul besitzen die Gemmingen-Hornbergs seit rund 120 Jahren Land. Weiterer Grund ist zugepachtet. Alles zusammen dient neben der klassischen Alpwirtschaft als Jagdrevier. Es reicht von den Tallagen bis in die felsigen Gipfelbereiche, ein ausgemachtes Gamsbiotop.

Dieser Tage hat der Winter alles im Griff. Für die einsame Ecke bei Marul bedeutet dies, dass die aufgeregte Welt weit weg scheint. Doch wer sich mit der Gams beschäftigt, hat seit einigen Jahren eigentlich nie Ruhe. „Es ist wie ein vor sich hin brodelnder Konflikt“, betont Gemmingen-Hornberg in seiner abgelegenen Jagdhütte.

Ausgewiesener Gamsexperte

Die Fronten verlaufen recht simpel. Auf der einen Seite stehen jene, die sich in erster Linie um den Fortbestand der Wildart Sorgen machen - so wie Gemmingen-Hornberg. Der Baron sitzt im Präsidium des Bayerischen Jagdverbands, ist ebenso bei der Vorarlberger Jägerschaft aktiv und gilt in diesen Kreisen als ausgewiesener Gamsexperte.

Oft zu hören ist bei dieser Debatte auch die streitbare Biologin Christine Miller. Sie ist Vorsitzende des Vereins Wildes Bayern, einer Gruppierung, die sich nach eigenen Worten für die Wildtiere im Freistaat einsetzt. Miller meint: „Wir sehen eine akute Bedrohung des Gamswildes durch einen Mix aus Übernutzung, Klimawandel, veränderte Lebensraumbedingungen und Störungen.“

Überzogene Bejagung

Übernutzung soll in diesem Kontext auf eine überzogene Bejagung der Gams hinweisen. Viel Schießen sei jedoch nötig, glauben jene Leute, die in der Gams vor allem einen Schädling des Bergwaldes sehen - oder sie gleich als Pest für den Schutzwald betrachten, der Bergdörfer im Winter vor Lawinen schützen soll.

Wobei der Konflikt vom Prinzip her in Mitteleuropa ein jagdlicher Klassiker ist. Gemmingen-Hornberg kennt ihn übrigens nicht nur vom Weidwerk her, sondern auch als Waldbesitzer mit dem Ruf eines versierten Forstmannes. Es handelt sich dabei um ein weiteres Kapitel des üblicherweise knallhart ausgetragenen Streits zur Frage, wie viel Schalenwild der Forst verträgt. Gemeint sind Paarhufer wie Rehe, Hirsche oder eben die Gams. Sie lassen sich schon mal Triebe von jungen Bäumen schmecken oder machen sich an der Rinde zu schaffen. Mancher Forstbetrieb oder Waldbesitzer zeigt sich dann höchst alarmiert, weil Bäume in solchen Fällen eventuell verkrüppeln. Schlimmstenfalls sterben sie ab.

Schäden am Schutzwald

Für die Forstwirtschaft bedeutet dies finanzielle Einbussen. Schäden am Schutzwald alarmieren wiederum Bergbewohner. Ökoverbände wie der BUND oder Nabu betonen hingegen einen anderen Aspekt. Sie fürchten um den Wald als möglichen Klimaretter - eine Gefühlslage, die sich auch bei den Grünen findet. So fordert etwa ihr jagdpolitischer Sprecher im Bayerischen Landtag, Hans Urban, regelmäßig „einen angepassten Schalenwildbestand“. Auf Deutsch: einen nachhaltigen Abschuss der Tiere.

Währenddessen ist vor drei Jahren das in Bonn sitzende Bundesamt für Naturschutz entgegengesetzt aktiv geworden. Sie hat die Gams auf die Vorwarnliste gefährdeter Arten gesetzt - zum Ärger jener, die mehr Bejagung wollen. Diese Fraktion stützt sich auf die bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Aus einer eigenen Studie über zwei Gamspopulationen bei Rosenheim und Garmisch-Partenkirchen folgert die Behörde, „es gibt lang- und kurzfristig stabile Bestandstrends“. Dem Bundesamt für Naturschutz werfen die weiß-blauen Forstwissenschaftler vor, die Aufnahme der Gams in die Vorwarnliste sei „wissenschaftlich nur begrenzt fundiert“.

Auf einem Irrweg

Die Diskussion scheint sich dabei teilweise im Kreise zu drehen. So sehen Gamsfreunde demgegenüber die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft auf einem Irrweg. Ihre Forschungsbasis sei viel zu klein. „Weshalb sie wenig aussagekräftig ist“, meint Gemmingen-Hornberg.

Tatsächlich lassen sich die Gemüter gegenwärtig wissenschaftlich nicht beruhigen. So wie es für Bayern noch keinen wirklichen Überblick über die gesamten Gamsbestände gibt, ist eben auch eine allgemein akzeptierte Forschung für den großen Rest der Ostalpen lückenhaft. Ein zentrales Problem, wie unter anderem der Baron erklärt. Er hat deshalb 2020 die Privatstiftung Gamsfreiheit gegründet. Sie soll generell Forschungsprojekte zu wild lebenden Tieren anschieben. Beim ersten davon geht es gezielt um die Gams. „Nur mit wissenschaftlichen Daten können wir überzeugend argumentieren“, meint Gemmingen-Hornberg.

Vorgaben der Europäischen Union

Projekte laufen, erste fassbare Ergebnisse werden nächstes Jahr erwartet. Einen Fixpunkt für jede Recherche zum Umgang mit der Gams hat dabei die Europäische Union gesetzt. Sie erwähnt das Gamswild in ihrer Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Dies hat Folgen. Bevor Abschusspläne aufgestellt werden dürfen, muss ein ausgedehntes Monitoring der Bestände stattfinden. Die Tiere dürfen nur bejagt werden, wenn ihre Population stabil ist und es keine Verschlechterung ihrer Lebensumstände gibt.

Aber selbst die Bedingungen im Gamsbiotop können unterschiedlich betrachtet werden. So erlebt das Skitourengehen seit Jahren einen Boom. Auch abseits von Liften und Abfahrtspisten kann es unruhig in den Bergen werden. Wild wird aufgescheucht - und holt sich die verbrauchte Energie durch das Rumknabbern am Bergwald zurück. Wo liegt nun die Schuld? Am neuen Freizeitdruck? Oder sind die Gamsbestände einfach zu hoch?

Schwieriges Überleben im Winter

Der Bayerische Staatsforst verweist auf stichpunktartige eigene Zählungen und interpretiert sie als Bestandsanstieg. Sein erwartbares Mittel der Wahl: mehr Abschuss - und dies sogar in der Schonzeit. In Bayern beginnt sie am 15. Dezember und dauert bis zum 1. August. In Österreich muss die Büchse ab 1. Januar ruhen. Die Gams soll dann ihre Ruhe haben - zumal das Überleben in den winterlichen Bergen hart ist.

Bayerns Staatsforst hat aber zuletzt für diverse Gebirgsreviere immer wieder eine Schonzeitaufhebung beantragt. Die zuständigen Landratsämter winkten den Winterabschuss üblicherweise durch. Die Streckenliste der erlegten Tiere wurde länger.

Strategisch durchdachtes Weidwerk

„Mancher meint eben, dass die Gams überall bejagt werden soll - und im Zweifelsfall auch das ganze Jahr“, sagt Gemmingen-Hornberg. Eine fatale Einstellung, glaubt er. Dies bringe viel zu viel Unruhe ins Revier. „Und der größte Störfaktor ist immer der Jäger“, betont der Baron. „Eine falsche Jagdausübung führt zwangsläufig zu mehr Waldschäden und nicht zu weniger.“ Nachvollziehbar. Das Wild verdrückt sich dorthin, wo es sich am meisten Schutz erhofft: in Schonungen, ins Dickicht. Quält der Hunger, sind ganz naheliegend junge Bäume das Opfer.

Deshalb plädiert Gemmingen-Hornberg für ein strategisch durchdachtes Weidwerk. Was damit gemeint ist, spiegelt sich in seinem Revier im Großen Walsertal wieder. Er spricht von kurzen Jagdzeiten sowie Ruhezonen ohne Jagd: „Wild, das in Ruhe leben kann, verursacht weniger Wildschaden.“ Die Strategie definiert jedoch ebenso weidmännische Schwerpunkte: „In tieferen Lagen, wo Schutzwald ist, bejagen wir die Gams relativ intensiv“, erklärt der Baron. „Im Gegenzug bejagen wir sie in Hochlagen sehr zurückhaltend.“ Also dort, wo die Tiere in Fels, Geröll und Latschenfeldern keinen Forstwirt oder Waldbesitzer stören.

Gestörtes Geschlechterverhältnis

Neu sind die Gedanken nicht. Auf gut zu übersehenden Flächen kann die Jagd aber für manchen Schützen verlockender sein, wenn es um viel Abschuss geht. „Strecke machen“ heißt dies unter Jägern. Geschieht so etwas in einem Revier blindlings, herrscht jedoch eine spezielle Gefahr: Eventuell wird nicht mehr geschaut, ob das Geschlechterverhältnis oder die Relation von Jung und Alt stimmt.

Hubert Schatz, der oft zu solchen Themen herangezogene Wildbiologe des Landes Vorarlberg, hat dies in einem Zeitschriftenartikel ausgeführt. Er schreibt von Revieren bei ihm in der Gegend, in denen bei der Gams „sechs- bis siebenmal mehr Böcke als Geißen erlegt“ werden. „Wenn dieser Abschusstrend anhält“, fährt Schatz fort, „sind gebietsweise massive negative Auswirkungen auf die betroffenen Bestandsstrukturen und damit auch auf die Gesundheit des Gamswildes zu befürchten.“

Auch fürs benachbarten Bayern gibt es Hinweise, dass sich Gleiches entwickelt. Gemmingen-Hornberg registriert dies seit Längerem. Neben einem durchdachten Jagen ohne hemmungslosen Abschuss fordert er ein Konzept, bei dem „die Gams weiträumig bewirtschaftet wird“. Weiträumig, weil die Tiere schließlich nicht an Reviergrenzen Halt machen. Der Baron arbeitet daran. Wobei ihn eines bei der ganzen Geschichte besonders belastet: „Es kann doch nicht sein, dass wir jedem Tier, das unsere Nutzungsinteressen stört, sofort das Existenzrecht absprechen!“