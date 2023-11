DFB sperrt Nürnbergs Castrop für zwei Spiele

Der 1. FC Nürnberg muss in den kommenden beiden Spielen der 2. Bundesliga auf Jens Castrop verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, belegte ihn das Sportgericht des DFB mit einer entsprechenden Sperre. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte am Samstag im Ligaspiel beim SC Paderborn (3:1) wegen rohen Spiels die Rote Karte gesehen. Castrop fehlt dem Tabellenachten damit in den Partien beim Karlsruher SC (26. November, 13.30 Uhr) und gegen Fortuna Düsseldorf (2. Dezember, 13.00 Uhr). Die Nürnberger haben dem Urteil bereits zugestimmt.