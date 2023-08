DFB: Schiedsrichter Zwayer leitet Bundesliga–Eröffnungsspiel

Schiedsrichter Felix Zwayer leitet am Freitag das Eröffnungsspiel der Fußball–Bundesliga von Meister FC Bayern München bei Werder Bremen. Unterstützt wird der 42–Jährige in der Partie (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) von seinen Assistenten Stefan Lupp und Marcel Pelgrim, wie der Deutsche Fußball–Bund am Mittwoch mitteilte. Vierter Offizieller ist Robert Kampka, als Videoassistent ist Benjamin Brand im Einsatz.

Der in Berlin geborene Zwayer ist seit 2012 FIFA–Schiedsrichter. Auf großer Fußball–Bühne war er zuletzt im vergangenen Juni im Finale der Nations League zwischen Spanien und Kroatien (5:4 i.E.) im Einsatz.