Deutsches Paar in Österreich von Schneebrett erfasst

Ein Ehepaar aus dem Landkreis Augsburg ist in Österreich von einem Schneebrett erfasst worden. Während der 46-jährige Mann an der Oberfläche bleiben konnte, wurde die 43-jährige Frau unter 70 Zentimetern Schnee verschüttet, wie die Polizei Vorarlberg mitteilte. Der Unfall passierte am Dienstagvormittag. Der Ehemann habe seine Frau dank ihres Lawinensignals, das sie bei sich trug, orten können. Die Frau wurde geborgen, wiederbelebt und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Die Skitourengänger seien von der Wiesbadener Hütte am Fuße des Piz Buin zu einer Tour aufgebrochen. Die Hütte liegt auf etwa 2430 Metern Höhe. Wegen schlechter Sichtverhältnisse hätten sie allerdings nach einer Zeit zur Hütte zurückkehren wollen. Auf dem Weg habe sich bei der Einfahrt in einen steilen Nordhang das Schneebrett gelöst. Am Unfallort herrschte nach Angaben der Polizei stark böiger Wind und Lawinenwarnstufe 3.