Wetterbericht

Deutscher Wetterdienst: Warnung vor extremer Hitze in Bayern

München / Lesedauer: 1 min

Ausflügler springen am Abend von einem Schwimmsteg in den Igelsbachsee. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Es bleibt heiß im Freistaat: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstag eine amtliche Warnung vor extremer Hitze für Teile der Oberpfalz und Niederbayern ausgesprochen. So soll es etwa in den Städten Regensburg und Deggendorf, aber auch in den Regionen um Landshut und Passau zu einer extremen Wärmebelastung kommen, wie ein Sprecher mitteilte.

Veröffentlicht: 22.08.2023, 10:41 Von: Deutsche Presse-Agentur