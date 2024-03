Deutsche prallt in Tirol mit Gleitschirm gegen Seilbahn: tot

Eine deutsche Gleitschirmpilotin ist in den österreichischen Bergen gegen eine Seilbahngondel geprallt und gestorben. Ein Sprecher der Tiroler Polizei bestätigte, dass die 65 Jahre alte Frau bei dem Unfall am Sonntag in Hopfgarten im Brixental ums Leben kam. Weitere Details gaben die Behörden zunächst nicht bekannt.

Zuvor hatte der Sender ORF online berichtet, dass die Frau beim Paragleiten nach dem Start aus unbekannter Ursache in den Bereich der Bergbahn Hohe Salve geraten war. Einige Fahrgäste in der betroffenen Gondel seien bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden, hieß es.