Deutlich weniger neue Start-ups in München und Bayern

Deutlich weniger neue Start-ups in München und Bayern

Schwere Zeiten für Unternehmensgründer in Deutschland: Rezession, gestiegene Zinsen und risikoscheuere Investoren machen der Start-up-Szene zu schaffen. In den Hochburgen Berlin und München ist die Zahl der Gründungen im vergangenen Jahr besonders stark gesunken, wie der Startup-Verband am Freitag mitteilte.