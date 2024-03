Hochbetrieb im Terminal des Memminger Flughafens. Menschen eilen mit Koffern durch die Halle mit ihrer geschwungenen Dachkonstruktion.

Vor den Schaltern zum Einchecken haben sich Schlangen gebildet. Flughafengemurmel liegt in der Luft: „Hast Du auch Deinen Pass?“. Oder: „Schieb’ doch die Tasche her.“

In der Bar nehmen Gäste noch Kaffee oder ein Bier zu sich, bevor es in die Lüfte geht. Welche Himmelsrichtung angesagt ist, lässt sich auf der Tafel für die Abfluginformation sehen: „Sofia 16.20 Uhr, Banja Luka 17.05 Uhr, Kutaisi 17.55 Uhr“ und so weiter.

Vor allem der Osten bildet sich auf der Tafel ab, Sofia als bulgarische Hauptstadt, dann Bosnien-Herzegowina. Kutaisi liegt in Georgien. Weitere Orte in entsprechende Destinationen folgen. Für Eingeweihte enthüllt der Flughafen damit eines seiner Erfolgsrezepte. „Spezialist für Osteuropa“, sagte dazu einmal Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid.

Der umtriebige Mann hat gut lachen

Dieser Tage hat der umtriebige Mann gut lachen. Sein Airport wird heuer wohl die Drei-Millionen-Marke bei den Passagieren überschreiten. Verglichen mit einem Giganten wie dem internationalen Luftdrehkreuz Frankfurt ist das zwar ein Klacks.

Dort wurden zuletzt knapp 60 Millionen Fluggäste verzeichnet. Doch im Bereich der deutschen Regionalflughäfen ist Memmingen einer der ganz wenigen, die wirtschaftlich erfolgreich sind.

Gottgegeben war dies nicht - was die Geschichte entsprechend interessant macht. So konnte vor knapp zehn Jahren Memmingens Tor zur Welt nur mittels eines Zwischenkredits in Millionenhöhe vor dem Aus bewahrt werden.

Im Rückblick als wirr erscheinende finanzielle Altlasten hatten seinerzeit jede finanzielle Bilanz in rote Zahlen gedrückt. Erst einschneidende Umstrukturierungen der Flughafengesellschaft im Jahr 2016 führten aus diesem Loch heraus.

Die Bilanzbürde war auf die Jahre nach 2004 zurückgegangen, als der ehemalige Fliegerhorst in einen zivilen Verkehrsflughafen umgewandelt wurde. Auf diese Zeit ging weiterer Ärger zurück. Dazu muss man sich klarmachen, wo das Gelände liegt: nur drei Kilometer außerhalb von Memmingen neben der kleinen Gemeinde Memmingerberg.

Beim Kreisel vor dem Flughafen erinnert ein aufgebockter, schäbig gewordener Starfighter-Jet an den ehemaligen Militärbetrieb. Dessen Ende wurde in der Gegend allgemein gutgeheißen. Fast schon konsequent kämpfte im Anschluss daran eine rührige Bürgerinitiative fürs Einstellen des zivilen Weiterbetriebs, die „Bürger gegen Fluglärm“.

Klagen gegen den Flughafen sind gescheitert

Es gab Klagen vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gegen einen Ausbau des Flughafens. Sie blieben erfolglos. Zwei Bürgerentscheide mit dem Ziel, das ganze Projekt zu kippen, versandeten am Schluss ebenso.

Einer der Hauptakteure war der kampagnenstarke Bund Naturschutz in Bayern. Sein Regionalreferent für den Bezirk Schwaben, Thomas Frey, hat bis heute keinen Frieden mit dem Airport gemacht: „Flugverkehr ist und bleibt die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen.“ Das Wachstum des Flughafens sei „nach wie vor“ sehr kritisch zu sehen.

Ansonsten ist es von Seiten der Flughafengegner ruhig geworden. Manchmal auftauchende Beschwerden nimmt Geschäftsführer Schmid inzwischen recht entspannt entgegen. „Das Erfolgsmodell Flughafen Memmingen hat sich zu einem Dauerbrenner entwickelt“, verkündete Schmid locker bei einer Pressekonferenz im Januar.

Knapp zweieinhalb Millionen Euro Gewinn

In einem persönlichen Gespräch erklärt er nicht weniger freudig: „Wir sind der Flughafen mit dem größten Zuwachs an Passagieren.“ Dies ist prozentual gemeint.

Deutlicher wird das Verhältnis aber beim Blick auf die absoluten Zahlen. Greift man das Jahr 2013 heraus, erfasste der Flughafen damals 838.969 Passagiere. Ein Jahrzehnt später waren dort 2.824.711 Menschen unterwegs, rund zwei Millionen mehr.

Ralf Schmid, Geschäftsführer des Flughafens Memmingen. (Foto: Uwe Jauss )

Weitere Zahlen betreffen die Finanzen. Fürs vergangene Jahr existiert noch kein Abschluss. 2022 steigerte sich jedoch der Umsatz auf knapp 22 Millionen Euro. Der Gewinn lag bei knapp zweieinhalb Millionen Euro.

Das Fundament für den Erfolg wurde offenbar 2009 gelegt. Seinerzeit fiel laut Schmid „die strategische Entscheidung, groß ins Osteuropa-Geschäft einzusteigen“. Um Missverständnisse vorzubeugen, sei an diesem Punkt ein kleiner Einschub erlaubt.

Vom Flughafen aus lassen sich auch Ziele wie Mallorca, Sizilien oder sonstige Mittelmeer-Verlockungen erreichen. Wer nach England will, schafft dies ebenso. Über 50 Ziele in 24 Länder werden angeflogen. Aber die Häufung von Ost-Flügen ist eine Art Alleinstellungsmerkmal.

Eine Strategie mit Billigfliegern

Für sich alleine hätte jedoch der Verkehr in jene Richtung nicht gereicht, um Schwung ins Flughafen-Geschäft zu bringen. Hinzu kam der Beschluss, sich an Fluglinien mit günstigen Ticketpreisen zu halten, Low-Cost-Carrier, umgangssprachlich als Billigflieger bekannt.

Das irische Unternehmen Ryanair konnte für Memmingen gewonnen werden, praktisch die Topadresse in diesem Segment. Erst zum Jahresanfang bekundete Chef Michael O’Leary, weiter auf Flughäfen wie Memmingen setzen zu wollen.

Als zweite Haupt-Airline kam noch 2009 die ungarische Wizz Air dazu. Für sie wie für Ryaniar gibt es gute Gründe, in die Provinz zu gehen. Annalena Haußer, Vize-Regionalgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Schwaben mit Sitz in Memmingen, erklärt: „An größeren Flughäfen haben diese Anbieter mit höheren Gebühren und der starken Positionierung von Lufthansa als Premium-Anbieter zu kämpfen. Dagegen können sie mit Regionalflughäfen wie in Memmingen langfristige Verträge abschließen.“

Dieser Mix aus Osteuropa-Destinationen und niedrigen Preisen war offenbar das passende Rezept für den Aufstieg. Das Geschäft trägt dabei laut Passagierstudien neben dem Tourist Menschen aus jenen östlichen Regionen, die hierzulande arbeiten, studieren oder sonst was machen.

Zugutekommt Memmingen dabei seine Verkehrslage: Autobahnen von München her, von Ulm und Stuttgart, vom Bodenseeraum, vom Allgäu. Jüngst wurde zudem die Bahnstrecke zwischen der bayerischen Hauptstadt über Memmingen nach Lindau elektrifiziert.

Wie die Spinne im Netz

Der Flughafen sitzt wie die Spinne in einem Verkehrsnetz, das sogar bis nach Vorarlberg, Tirol und die Nordostschweiz reicht. Was den Reiz, für wenig Geld einen Heimaturlaub in Osteuropa antreten zu können, erst richtig attraktiv machte. Oder es der Verwandtschaft ermöglichte, billig für einen Besuch der hier arbeitenden Familienmitglieder einzufliegen, wie Geschäftsführer Schmid erklärt.

Das renommierte Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut ifo ist zu vergleichbaren Erkenntnissen gekommen. Es hat 2018 eine Studie zum Memminger Flughafen verfasst. Schon darin erkannte der Ifo-Experte Florian Dorn „positive Effekte“ bei dessen Entwicklung, darunter auch, dass dort „eine Nachfrage befriedigt wird, die vorher so nicht gedeckt wurde“. Ein Hinweis, der sich auf das besagte Osteuropa-Geschäft bezieht.

Dorn erinnert einmal mehr daran, dass der Flughafen deshalb nicht allein von reinen Ferienfliegern abhängig ist. Selbst für westliche oder südliche Destinationen lässt sich dies feststellen.

Klar ist einerseits, dass im Terminal beim Aufruf für Mallorca auffällig viele beschwingte Partygruppen zu besichtigen sind. Fliegt die Maschine nach Catania auf Sizilien mischen sich jedoch unter kultur- oder sonnenhungrige Passagiere spürbar zahlreiche Sizilianer auf Heimatbesuch.

Der Flughafen als Projekt der Wirtschaft

Der Mix bei den Fluggästen half dem Airport auch, die Corona-Zeit einigermaßen glimpflich zu überstehen. Die Passagierzahlen brachen zwar wegen Reisebeschränkungen und geschlossenen Urlaubsorten stark ein, 2020 sogar um eine Million im Vergleich zu 2019.

Geflogen wurde aber trotzdem. Knapp 700.000 Menschen taten dies. Laut Schmid hatte der weiterlaufende Betrieb die Folge, dass „wir nach Corona gleich wieder durchstarten konnten“.

Hochbetrieb am Memminger Flughafen. (Foto: Roland Rasemann )

Zum Verständnis des Erfolgs müssen jedoch weitere Aspekte erwähnt werden. Den nächsten zentralen Punkt nennt Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, ein SPD-Politiker: „Der Flughafen ist kein politisches Projekt, er ist ein Wirtschaftsprojekt.“ Eine Seltenheit bei Regionalflughäfen. Die Regel besagt eher, dass ehrgeizige Ministerpräsidenten oder auf Prestige bedachte Landräte entsprechende Pläne vorantreiben - mittels Subventionen und wenig Gefühl für Wirtschaftlichkeit.

Ein unrühmliches Beispiel dafür ist Zweibrücken in Rheinland-Pfalz, nach einer militärischen Nutzung einige Jahre als öffentlich geförderter Verkehrsflughafen ausgerechnet in einem Landstrich betrieben, der mit anderen nahegelegenen Airports gut bestückt ist. 2014 musste die Notbremse gezogen werden. Der Linienverkehr fand ein Ende.

Ausbau und Visionen

In Memmingen stellt sich die Eigentümer-Situation folgendermaßen dar. Gesellschafter der Flughafen Memmingen GmbH sind vor allem private Unternehmer aus der Region. Sie halten 68,8 Prozent der Anteile. Dazu kommt die Allgäu Airport GmbH & Co. KG. Ihr gehören 31,2 Prozent der Anteile. Oberbürgermeister Rothenbacher sieht in dieser Struktur „eine besondere Verwurzlung am Industriestandort Memmingen“.

Am Flughafen selber seien über 300 Menschen beschäftigt, betont Schmid. Der Airport soll die nächsten Jahre wachsen. Die Terminalvergrößerung steht auf dem Plan, dazu größere Rollwege, und ein Parkhaus. Acht bis zehn Millionen Euro will Schmid in die Hand nehmen.

Er hat zudem seine Mitarbeiter auf ein ambitioniertes Ziel eingeschworen: „2030 möchten wir CO₂-neutral sein.“ Ein Schritt dazu ist nach seinen Worten die Inbetriebnahme eines mit Biogas betriebenen Blockheizkraftwerks im vergangenen Jahr. Schmid denkt auch an den Einsatz von Flugzeug-Treibstoff aus nicht-fossilen Rohstoffen.

Abseits von solchen Visionen gibt es aber gegenwärtig bei einem sehr profanen Projekt unerwartete Verzögerungen: dem Bau eines Flughafen-Hotels direkt beim Airport. Gestiegene Kosten im Bausektor sind der Grund. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.