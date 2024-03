DEL-Playoffs: Straubing vor Halbfinal-Einzug

Die Straubing Tigers stehen unmittelbar vor dem zweiten Einzug in ein Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga. Den Niederbayern fehlt nach dem 3:0 (2:0, 1:0, 0:2) am Dienstag gegen die Schwenninger Wild Wings nur noch ein Sieg, um erstmals nach 2012 wieder die Runde der letzten Vier zu erreichen. In der Best-of-seven-Serie steht es nun 3:2 nach Siegen für Straubing. Am Gründonnerstag kommt es in Schwenningen zum sechsten von maximal sieben Spielen.

Sollte das Team von Trainer Tom Pokel den vierten Sieg schaffen, käme es im Halbfinale zum Duell mit den Eisbären Berlin. Die Berliner schafften am Dienstag bereits durch ein 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) gegen die Adler Mannheim die Halbfinal-Qualifikation.