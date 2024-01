Defekte Gastherme: Schwerverletzter und vier Leichtverletzte

Ein 33-Jähriger hat in seiner Wohnung in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) eine schwere Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Vier weitere Männer wurden leicht verletzt. Ein technischer Defekt an einer Gastherme sei der Grund für den hohen Kohlenmonoxidwert am Montagabend gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die vier Mitbewohner hatten den Notruf gewählt, als der 33-Jährige das Bewusstsein verlor. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Die vier anderen Männer kamen ebenfalls in eine Klinik.