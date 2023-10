Antisemitismus

Davidstern an Wand von israelischem Restaurant

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Auf die Hauswand eines israelischen Restaurants in Nürnberg haben noch unbekannte Täter einen Davidstern gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, ist dieser knapp zwei Quadratmeter groß und wurde in der Nacht zum Sonntag an die Fassade gebracht ‐ zusammen mit einer beleidigenden Formulierung.

Veröffentlicht: 29.10.2023, 19:18 Von: Deutsche Presse-Agentur