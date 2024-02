Dauerregen und steigende Pegelstände in Bayern

München (dpa/lby) Dauerregen und vereinzelte Überschwemmungen - das erwarten der Deutsche Wetterdienst (DWD) und der Hochwassernachrichtendienst (HND) in den kommenden Tagen für Teile des Freistaats. Besonders im fränkischen Mittelgebirge, am Bayerischen Wald, im Frankenwald und am Fichtelgebirge soll es bis zum Ende der Woche viel regnen. Um Hof rechnet der DWD dagegen am Mittwochabend mit kräftigem Schneefall und Glätte.

Nördlich der Donau kann es dann laut HND zu kleineren Ausuferungen kommen. Das betrifft vor allem das Main-, Naab- und Regengebiet. In einigen Gebieten könnten die Pegel auch die Meldestufe 2 erreichen. Demnach sind auch Überschwemmungen von Land- und forstwirtschaftlichen Flächen oder Straßen möglich.

Mild und windig ist es den Angaben zufolge am Mittwoch im gesamten Freistaat. Der DWD erwartet tagsüber fast überall Böen, in den Gipfellagen des Bayerwaldes sind schwere Sturmböen bis hundert Kilometer pro Stunde möglich. Richtung Abend soll sich der Wind abschwächen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von sieben bis zwölf Grad, im Chiemgau bis zu 14 Grad.