Dauerregen erwartet: Hochwassergefahr nördlich der Donau

Wegen aufziehendem Dauerregen in der Nacht zum Donnerstag steigt auch die Hochwassergefahr nördlich der Donau wieder. Wegen des vorangegangenen Hochwassers reagieren die Gebiete mit schnellen Anstiegen, wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) am Mittwoch mitteilte. Am Donnerstagmorgen könne es daher vereinzelt Wiederanstiege in Meldestufe 1 geben. In dieser Stufe sind stellenweise kleine Ausuferungen möglich. Im weiteren Tagesverlauf soll sich die Hochwassergefahr laut HND weiter ausdehnen.

An den östlichen Mittelgebirgen und den Alpen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zum Donnerstag Dauerregen zwischen 40 und 60 Liter pro Quadratmeter in 48 Stunden. In Staulagen könne auch unwetterartiger Niederschlag auftreten, hieß es. Bis Sonntag soll laut DWD der unbeständige und regenreiche Wettercharakter bestehen bleiben.