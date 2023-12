Dauer der Münchner S-Bahn-Einschränkungen unklar

Nach den starken Schneefällen am Wochenende ist unklar, wann die S-Bahnen in München wieder regulär fahren können. Wie lange der S-Bahnverkehr noch eingeschränkt ist, konnte die Deutsche Bahn am Montag zunächst nicht sagen. Bis zur Wochenmitte werden noch „starke Beeinträchtigungen“ vorausgesagt. Tausende Pendler sind auf dem Weg zur Arbeit in München auf die S-Bahn angewiesen.

Am frühen Montagmorgen fuhren zunächst nur die S-Bahn Linien 3 und 8 - und auch nur auf bestimmten Abschnitten, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die S8 fuhr zwischen dem Westkreuz und dem München Flughafen, die S3 zwischen dem Ostbahnhof und Lochhausen. Für die S2 war zwischen Dachau und Laim ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Die Trambahnen waren am Morgen noch stillgelegt, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) berichtete. Die U-Bahnen und Busse seien im Einsatz. Die MVG erwartete jedoch unregelmäßigen Betrieb.