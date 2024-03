Das denkt Bayern-Verteidiger de Ligt über seine Zukunft

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Matthijs de Ligt sieht seine sportliche Zukunft weiter beim FC Bayern München. „Ich bin sehr froh beim FC Bayern. Der Club und die Fans haben mir immer viel Liebe gegeben. Ich fühle mich jetzt gut“, sagte der 24-Jährige nach dem 1:2 seines Nationalteams am Dienstagabend gegen Deutschland bei Sky. „Ja. Ich denke nicht an einen Wechsel und kann das absolut ausschließen. Ich bin ein Spieler von Bayern München und froh und glücklich, hier zu sein“, sagte er bei „Bild“.

De Ligt ist aktuell in der Innenverteidigung des FC Bayern gesetzt, was nicht immer der Fall war. Zusammen mit Eric Dier bildet er seit Wochen ein funktionierendes Duo. Im Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund dürften die beiden auch wieder auflaufen. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Das müssen wir gewinnen und dann bleiben wir dabei“, sagte der Niederländer.

Sein Ziel: Erst Bayern-Siege, dann EM-Erfolge

In der Meisterschaft haben die Münchner zehn Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen. In der Champions League steht im Viertelfinale das Duell mit dem FC Arsenal an. „Hoffentlich können wir in dieser Saison noch sehr gute Spiele machen und in der Champions League sehr weit kommen“, sagte de Ligt. Man müsse immer an die Meisterschaft glauben, auch wenn das aktuell schwer vorstellbar sei. „Wichtig ist, dass wir nur auf uns schauen und wir unsere eigenen Spiele gewinnen.“

De Ligts Fokus richtet sich auf den Saisonendspurt mit dem FC Bayern. Danach hofft er auf eine gute Europameisterschaft mit den Niederlanden. „Ich freue mich sehr auf die EM. Wir haben eine Mannschaft mit viel Potenzial, die in dieser Konstellation aber noch nicht oft zusammengespielt hat“, sagte der Bayern-Profi.

De Ligt war im Sommer 2022 für rund 70 Millionen Euro von Juventus Turin zu den Münchnern gewechselt. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2027 datiert.