Darmstadt verpasst Testspiel–Sieg gegen Sandhausen

Aufsteiger SV Darmstadt 98 hat drei Wochen vor dem Start der neuen Saison in der Fußball–Bundesliga noch einiges an Arbeit. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht kam am Samstag in Geinsheim nicht über ein torloses Remis gegen Zweitliga–Absteiger SV Sandhausen hinaus. Schon gegen den Karlsruher SC (0:0) und bei der Niederlage beim Fünftligisten FC Gießen (0:2) hatten die Darmstädter nur wenig überzeugt. Bevor die Pflichtspiel–Saison im Pokal in Homburg und in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt beginnt, wartet am 7. August noch ein Testspiel gegen den FC Liverpool.