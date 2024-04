Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus: Sechsstelliger Schaden

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamiliengebäude im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ist ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Aus zunächst unbekannter Ursache sei in dem Haus in Pfarrkirchen in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Entstanden sei der Brand mutmaßlich am Balkon, die Flammen griffen dann auf das Dach über.

Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt zur Brandursache.