Dach durch Sturm abgetragen: Supermarkt geschlossen

Starker Wind hat Teile des Dachs eines Supermarkts in Bad Abbach (Landkreis Kelheim) abgetragen. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zusammen mit dem Technischen Hilfswerk waren Feuerwehrkräfte für mehrere Stunden in der Nacht auf Samstag im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr auf der Plattform Facebook.

Die Betreiber des Ladens teilten am Morgen zunächst mit, alles zu versuchen, „um später noch zu öffnen“. Später kam ebenfalls über Facebook dann die Meldung, dass der Supermarkt den ganzen Samstag geschlossen bleibe.