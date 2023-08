Brände

Dach der JVA Bernau am Chiemsee gerät bei Arbeiten in Brand

Bernau am Chiemsee / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

In der Justizvollzugsanstalt in Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) hat es gebrannt. Das Feuer sei am Dienstagvormittag bei Arbeiten auf dem Dach eines Betriebsgebäudes ausgebrochen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 12:29 Von: Deutsche Presse-Agentur