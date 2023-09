Curt Cress: Präzision am Schlagzeug und beim Golfen

Schlagzeuger Curt Cress (71) hat auch ein Händchen für den Golfsport. „Ich spiele im Verein und bestreite Liga–Spiele“, sagte Cress der Deutschen Presse–Agentur. „Nur mit dem Stöckchen ein paar Bälle schubsen ist nicht mein Ding. Ich will mich da stetig verbessern — genau wie beim Schlagzeug.“ Er hat sogar Gemeinsamkeiten von Golf– und Schlagzeugspiel ausgemacht: „Beides ist körperlich und setzt eine gewisse Fitness voraus. Außerdem muss man sich bei beiden Tätigkeiten gut konzentrieren können.“

Mit 71 Jahren wagt der Schlagzeuger, der bei den Studioaufnahmen von mehr als 12.000 Musiktiteln an den Drums saß, erstmals den Schritt ins Rampenlicht: In seiner Tournee „Drum Talk“ wird Cress vom 10. September an Geschichten und Anekdoten aus seiner gut 50–jährigen Profi–Musiker–Karriere erzählen. Dazu gibt er Kostproben seiner Kunstfertigkeit.

Cress, der in Pullach bei München lebt, verspricht: „Das wird ein bunter Abend — sicher nicht nur für Schlagzeug–Interessierte.“ Auftritte sind in München, Aschaffenburg und Hamburg geplant.