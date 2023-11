München

Cum-Ex: Anklage wegen 343 Millionen Steuerhinterziehung

München / Lesedauer: 1 min

Akten liegen vor einem Prozess auf dem Tisch. (Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild )

Im Cum-Ex-Skandal hat die Staatsanwaltschaft München Anklage gegen zwei Manager wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung von 343 Millionen Euro erhoben. Die beiden sollen in den Jahren 2009 und 2010 dafür gesorgt haben, dass einer Firmengruppe Kapitalertragssteuer in dieser Höhe erstattet wurde, die gar nicht abgeführt worden war, wie die Staatsanwaltschaft München I am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 13:08 Von: Deutsche Presse-Agentur