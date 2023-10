CSU-Vize Weber will Stärkung europäischer Außengrenzen

In der aktuellen Migrationskrise hat CSU-Vize Manfred Weber die entscheidende Wirkung von Grenzkontrollen in Deutschland bezweifelt. „Glauben wir ernsthaft, dass die Wiedereinführung von nationalen Grenzkontrollen die Lösung sein kann?“, fragte Weber am Samstag in Braunschweig. Er glaube nur bedingt daran, dass wegen Kontrollen an bestimmten Autobahnpunkten weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen, sagte Weber beim Deutschlandtag der Jungen Union in der niedersächsischen Stadt. Weber, der auch Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament ist, plädierte eher für eine Stärkung Außengrenzen Europas. „Ich möchte, dass wir endlich in der Lage sind, unsere europäischen Grenzen zu sichern und die Bewegungsfreiheit in Europa aufrechterhalten“.