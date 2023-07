CSU–Landesgruppe geht mit Söder und Merz in Klausur

Zum Beginn der parlamentarischen Sommerpause kommen die CSU–Bundestagsabgeordneten am Mittwoch noch einmal zu einer eintägigen Klausur zusammen, diesmal im oberbayerischen Kloster Andechs. Als Gäste werden CSU–Chef Markus Söder und der CDU–Vorsitzende Friedrich Merz erwartet. Der Fokus dürfte unter anderem auf den bevorstehenden Landtagswahlen am 8. Oktober in Bayern und Hessen liegen, aber auch auf der weiteren politischen Auseinandersetzung mit der Ampel–Regierung in Berlin. Als internationalen Gast will CSU–Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Premierministerin von Litauen, Ingrida Simonyte, begrüßen.