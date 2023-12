Winterklausur

CSU-Klausur in Kloster Seeon findet ohne CDU-Chef Merz statt

Seeon/München / Lesedauer: 1 min

Friedrich Merz (CDU), CDU-Bundesvorsitzender und Unionsfraktionsvorsitzender. (Foto: Kay Nietfeld/dpa )

CDU-Chef Friedrich Merz wird Anfang Januar nicht an der Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten in Kloster Seeon teilnehmen. Nach einem Bericht des „Münchner Merkur“ (Freitag) will er am Folgetag (9.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 17:12 Von: Deutsche Presse-Agentur