CSU-Generalsekretär Huber im Grusel-Outfit

Im Grusel-Outfit haben sich CSU-Generalsekretär Martin Huber und seine Frau am Freitagabend auf den Weg zur Prunksitzung „Fastnacht in Franken“ nach Veitshöchheim gemacht. In Anlehnung an die Serie „Wednesday“ präsentierte sich Huber als „Onkel Fester“ in einem langen schwarzen Mantel - und eine Hand war an seiner Schulter drapiert. Seine Frau trug lange schwarze Zöpfe und ein dunkles Kleid. Ihm und seiner Frau sei es sehr wichtig, im Fasching als Paar auftreten zu können, begründete er die aufeinander abgestimmte Kostümwahl. Wegen der aufwendigen Verkleidung sei sie allerdings am Freitag schneller fertig gewesen als er: „Seltsamerweise ging es bei der Frau schneller als beim Mann“, sagte er schmunzelnd.