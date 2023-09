Flugblattaffäre

CSU–Fraktion stützt Aiwangers Verbleib im Amt: Auch Kritik

München / Lesedauer: 1 min

Tobias Reiß (CSU) nimmt an einer Sondersitzung des Landtags teil. (Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa )

Die CSU–Fraktion steht hinter der Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), seinen Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) trotz aller Vorwürfe rund um ein altes antisemitisches Flugblatt im Amt zu belassen. Das sagte der parlamentarische Geschäftsführer Tobias Reiß am Donnerstag in einer Sondersitzung im Landtag in München.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 13:27 Von: Deutsche Presse-Agentur