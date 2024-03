Corona-Impfung verweigert: Berufungsprozess nach Freispruch

Nach dem Freispruch eines Bundeswehrsoldaten trotz Verweigerung der vorgeschriebenen Corona-Impfung beschäftigt sich am heutigen Dienstag das Landgericht Schweinfurt mit dem Fall. Der 27-Jährige ist der Gehorsamsverweigerung angeklagt. Für die Verhandlung sind nach bisherigen Gerichtsinformationen zwei Zeugen geladen. Die Kleine Strafkammer könnte in der Sache noch am selben Tag entscheiden. Gegen das Urteil ist Revision zum Bayerischen Obersten Landesgericht möglich.

Der Angeklagte, seit Mitte 2016 Soldat auf Zeit und im Herbst 2023 vorzeitig aus der Bundeswehr ausgeschieden, war zum Tatzeitpunkt in der Rhön-Kaserne in Wildflecken eingesetzt. Im Jahr 2022 soll er nach Angaben des Amtsgerichts die Corona-Impfung mehrfach verweigert haben - unter anderem aus Angst vor Nebenwirkungen des Impfstoffs.

Soldaten und Soldatinnen müssen sich gegen eine ganze Reihe von Krankheiten impfen lassen, wenn keine besonderen gesundheitlichen Gründe dagegensprechen. Dazu gehören neben Covid-19 unter anderem Hepatitis, Masern, Röteln, Mumps und auch Influenza.

Im vergangenen Juli war der Fall des 27-Jährigen zunächst Thema am Amtsgericht Bad Kissingen. Dieses wies bei seiner Entscheidung für einen Freispruch unter anderem auf die Verhältnismäßigkeit der Anordnung zur Impfung angesichts sinkender Infektionsraten und bekannter Nebenwirkungen hin. Die Befehlserteilung war damals nach Überzeugung des Gerichts nicht verhältnismäßig.