Corona-Hilfen: Bisher 20 Millionen Euro zurückgefordert

München / Lesedauer: 1 min

Während der Corona-Pandemie hat der Staat durch Lockdowns und Umsatzeinbrüche in Not geratene Betriebe unterstützt. „Die Summe der Auszahlungen beläuft sich in Bayern über alle Programme auf 11,9 Milliarden Euro“, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 13:26 Von: Deutsche Presse-Agentur