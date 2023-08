Chloraustritt in Hotel: Drei Menschen verletzt

Drei Menschen sind bei einem Chloraustritt in einem Hotel im Landkreis Garmisch–Partenkirchen verletzt worden. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge hatten Mitarbeiter den Chlorgeruch am Montagmorgen wahrgenommen und den Notruf gewählt. 51 Menschen wurden daraufhin von den Einsatzkräften ins Freie gebracht. Die drei leicht Verletzten wurden ambulant behandelt. Nach mehr als zwei Stunden war das Hotel in Wallgau wieder betretbar. Die Ursache für den Chloraustritt war zunächst noch unklar.