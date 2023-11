Fußball

Champions-League-Start: Bayern-Frauen glauben an Titelchance

München / Lesedauer: 1 min

Trainer Alexander Straus vom FC Bayern. (Foto: Ulrich Gamel/Kolbert-Press/dpa )

Am Mittwoch starten die Fußballerinnen des FC Bayern in die Gruppenphase der Champions League. Schon die Auslosung hatte es für den deutschen Meister in sich. Trotzdem ist man optimistisch.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 15:50 Von: Deutsche Presse-Agentur