Champions League: FC Bayern bei Lazio Rom unter Druck

Der FC Bayern München steht zum Start der K.o.-Phase in der Champions League gleich unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel will nach ihrem Kollektiv-Versagen im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen nun am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinalhinspiel bei Lazio Rom ein anderes Gesicht zeigen. Es sei „ein wichtiges Spiel“, betonte Sportdirektor Christoph Freund. Er sei auch überzeugt, dass sich die Mannschaft nach dem 0:3 in der Bundesliga am Samstag „anders präsentieren“ werde.

Tuchel könnte in Rom auf mehr Spieler mit der viel beschworenen Bayern-DNA setzen. Anführer Thomas Müller und Antreiber Joshua Kimmich sind dafür die Top-Kandidaten.