Busfahrer muss wegen Radler bremsen: verletzte Fahrgäste

Drei Fahrgäste eines Linienbusses sind in München bei einem Bremsmanöver leicht verletzt worden. Eine 84–Jährige, eine 47–Jährige und ein 43 Jahre alter Fahrgast prallten gegen eine Trennscheibe im Bus, die zersplitterte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Radfahrer war den Angaben nach zuvor am Montagmittag am Ende eines Fahrradstreifens plötzlich nach links auf die Straße gefahren. Laut Polizei fuhr der Radler nach dem Bremsmanöver des Busses weiter. Ob er den Unfall bemerkt hatte, blieb zunächst unklar. Die Polizei suchte nach Zeugen.