Busfahrer mit mehr als drei Promille unterwegs

Mit mehr als drei Promille ist ein Busfahrer bei Hebertshausen nördlich von München unterwegs gewesen. Ein Zeuge hatte den Omnibus mit auffälliger Fahrweise der Polizei gemeldet, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Eine Streife hielt den Bus, in dem sich keine Fahrgäste befanden, kurz darauf an. Ein Atemalkoholtest bei dem 37 Jahre alten Fahrer ergab den Wert von mehr als drei Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. Ein Ersatzfahrer übernahm den Bus am Mittwochmittag. Gegen den 37-Jährigen wird laut Polizei nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.