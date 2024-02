Bus verliert Reifen während der Fahrt

Ein Linienbus hat auf einer Staatsstraße bei Mitterteich im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth während der Fahrt einen Reifen verloren. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt überwiegend mit Schulkindern besetzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach Angaben des 57-jährigen Fahrers löste sich eines von zwei Zwillingsrädern an der hinteren linken Fahrzeugachse und rollte an dem fahrenden Bus vorbei. Der Reifen kam rund 300 Meter weiter in einem Feld zum Liegen. Warum sich der Reifen am Mittwoch löste, war zunächst unklar. Erkenntnisse auf ein vorsätzlich gelöstes Rad lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.