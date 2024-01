Unfall

Bus verletzt Neunjährigen schwer

Weitramsdorf / Lesedauer: 1 min

Ein Linienbus hat in Weitramsdorf im Landkreis Coburg einen neunjährigen Jungen erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schüler am Dienstag in eine Spezialklinik, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 09.01.2024, 16:37 Von: Deutsche Presse-Agentur