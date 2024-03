Bus mit Gästefans vor Fußball-Spiel angegriffen

Fußballfans haben in Nürnberg einem Bus mit Fans eines rivalisierenden Teams angegriffen und beschädigt. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall vor der Zweitliga-Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig am Samstag.

Aus einer Gruppe von rund 80 Nürnberger Fans heraus hätten zwischen fünf und zehn bislang unbekannte Täter Flaschen auf den Bus der Gästefans geworfen. Die Frontscheibe des Busses sei dadurch beschädigt worden. Zudem schlugen die Täter einen Außenspiegel des Busses ab. Verletzt wurde niemand. In dem Doppeldeckerbus befanden sich während des Vorfalls den Angaben nach mehrere Dutzend Menschen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung aufgenommen.