Gesprächsmitschnitte

Bundesverfassungsgericht rügt Richter nach Beschlagnahme

Karlsruhe/Erlangen / Lesedauer: 2 min

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. (Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild )

Das Bundesverfassungsgericht hat erhebliche Zweifel, dass die Beschlagnahmung von Mitschnitten von Gesprächen eines Erlanger Professors mit einem IS-Verdächtigen verfassungsgemäß war. Die Verfassungsbeschwerde des Wissenschaftlers nahm das oberste deutsche Gericht allerdings wegen einer nicht gewahrten Frist dennoch nicht an, wie es am Freitag in Karlsruhe mitteilte.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 11:01 Von: Deutsche Presse-Agentur