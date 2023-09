Antisemitismus

Bundesregierung zu Aiwanger: Geht um das Bild Bayerns

Berlin / Lesedauer: 1 min

Hubert Aiwanger (Freie Wähler). (Foto: Peter Kneffel/dpa )

Im Fall von Bayerns Vize–Ministerpräsident Hubert Aiwanger hat die Bundesregierung Sorge um das Ansehen des Freistaats geäußert. „Hier geht es inzwischen auch um das Bild, das der Freistaat Bayern in der Welt abgibt“, sagte Vize–Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag in Berlin.

Veröffentlicht: 01.09.2023, 14:18 Von: Deutsche Presse-Agentur