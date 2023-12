Bund Naturschutz ruft zum Böllerverzicht auf

Der Bund Naturschutz (BN) in Bayern ruft zum Verzicht auf Feuerwerkskörper und Böller auf. Diese würden Müll verursachen, die Luft verschmutzen und Wildtiere töten, so der Verband in einer Mitteilung. Die lauten Böller schrecken beispielsweise Vögel auf, die dann beim Flug wichtige Energiereserven verlieren. Aber auch Wildtiere wie der Igel seien durch Feuerwerkskörper belastet. „Die hellen Blitze, der Lärm und der beißende Geruch bedeuten riesigen Stress für die Tiere. BN-Mitglieder berichten immer wieder von toten Tieren, die sie am Neujahrsmorgen und den darauffolgenden Tagen finden“, sagt der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe.