Bürokratieabbau für Lehrkräfte an Grund– und Mittelschulen

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs können sich die Lehrkräfte an den Grund– und Mittelschulen in Bayern über weniger Bürokratie bei der Unterrichtsvorbereitung freuen. Mit sofortiger Wirkung entfalle die Pflicht, dass diese ihre schriftlich ausgearbeitete Unterrichtsplanung bei der Schulaufsicht überprüfen lassen müssen, teilte das Kultusministerin am Montag in München mit.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 12:26 Von: Deutsche Presse-Agentur