Regierung

Bündnis ist weder Liebesheirat noch Kuschelkoalition

München / Lesedauer: 1 min

Markus Söder (l, CSU), Ministerpräsident von Bayern und CSU-Parteivorsitzender. (Foto: Peter Kneffel/dpa )

Kurz vor der Unterzeichnung des neuen Koalitionsvertrages hat CSU-Chef Markus Söder erneut die bestehenden Dissonanzen mit den Freien Wählern betont. Dies sei „keine Liebesheirat“, sagte er am Donnerstag nach Angabe von Teilnehmern in der internen Sitzung des Parteivorstands in München.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 11:22 Von: Deutsche Presse-Agentur