Bub fällt acht Meter tief aus Skilift

Ein sieben Jahre alter Junge ist etwa acht Meter tief aus einem Skilift im Allgäu gefallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Bügel des Sessellifts in Nesselwang (Landkreis Ostallgäu) vor dem Unfall am Sonntag nicht richtig schließen lassen. Die Mutter des Jungen habe noch versucht, ihn festzuhalten. Der Bub sei aber letztlich auf eine Piste gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt. Er wurde demnach mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.