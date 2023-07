Gesundheitssystem

Brandbrief an Lauterbach: 71 Landräte zur Krankenhausreform

München / Lesedauer: 2 min

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Die 71 bayerischen Landräte haben in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor dramatischen Folgen infolge der geplanten Krankenhausreform gewarnt. „Die Lauterbachsche Ausgestaltung wird allerdings irreparable Schäden in der akutstationären Grund– und Regelversorgung in den ländlichen Regionen verursachen und zu willkürlichen Krankenhausschließungen führen“, heißt es in dem Schreiben des Präsidenten des Bayerischen Landkreistages, Thomas Karmasin (CSU), an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hervor, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Brief.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 16:26 Von: Deutsche Presse-Agentur