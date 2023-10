Brandanschläge: Extremistischer Hintergrund vermutet

Nach mehreren Bränden an einer neu zu errichtenden Geothermieanlage und an einer Bahnlinie in Oberbayern ermittelt nun die Generalstaatsanwaltschaft. Die Behörde geht von Brandanschlägen und einem extremistischen Hintergrund aus, wie es in einer Mitteilung am Freitag hieß. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) habe noch am Montag, dem Tag der Vorfälle in Polling (Landkreis Mühldorf am Inn), die Ermittlungen aufgenommen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Sprecher.

An der künftigen Geothermieanlage wie auch an der Bahnstrecke Tüßling Mühldorf gab es am Montag mehrere Brände, die Ermittler gingen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sechs Maschinenfahrzeuge seien dabei zerstört und fünf weitere Baumaschinen beschädigt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft nun mit. Wegen des Feuers in einem Kabelschacht an der Bahnstrecke war zudem der Zugverkehr am Montagvormittag lahmgelegt. Der Schaden dürfte rund 2,5 Millionen Euro betragen, hieß es.