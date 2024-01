Landkreis Roth

Brand wohl mit Silvesterrakete ausgelöst: Zeugen gesucht

Allersberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Mit einer Silvesterrakete sollen ein oder mehrere Unbekannte einen Dachstuhlbrand im Landkreis Roth verursacht haben. Die Bewohner des Einfamilienhauses in Allersberg hatten am Freitagabend Knallgeräusche bemerkt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.