Ein Brand in einem Wohnhaus hat einen Schaden von rund 800.000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, brannten am Mittwochabend aus zunächst unbekannter Ursache im Alb-Donau-Kreis in einem Doppelhaus eine Hälfte vollständig und eine Hälfte teilweise ab. Die Bewohner des Hauses in Dietenheim an der Grenze zu Bayern bemerkten das Feuer und konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Die Polizei ermittelt.