Brand in Waffenladen: Fünfstelliger Schaden

Bei einem Brand am Montagmittag in einem Waffenladen in Dachau ist ein fünfstelliger Schaden entstanden. Verletzt wurde durch das Feuer im Lagerraum niemand, teilte die Polizei mit. Brandursache soll ein technischer Defekt an einem Elektrogerät sein. Eine Zeugin, die oberhalb des Geschäfts wohnt, verständigte den Angaben nach die Einsatzkräfte. Alle Hausbewohner wurden evakuiert. Der Schaden wird auf rund 300 000 Euro geschätzt. Neben den Schäden im Lagerraum wurde auch der Verkaufsraum beschädigt.